Atelier en famille -« A la découverte du design », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier en famille -« A la découverte du design » 23 et 30 octobre Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T14:30:00+02:00 – 2026-10-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-30T14:30:00+01:00 – 2026-10-30T16:30:00+01:00

Le designer conçoit des objets en lien avec des usages. Un couteau pour couper, un verre pour contenir de l’eau et la boire, tous les objets qui nous entourent ont été pensés par des designers. Pour sensibiliser à cette démarche, l’observation et la manipulation de ces objets permettent d’appréhender le processus de création, les matériaux, les formes, les usages.

à partir de 7 ans

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

À travers une sélection d’objets de designers, cet atelier propose une initiation au design en famille.

Elisabeth Thiallier – La Labophoto