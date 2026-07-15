Atelier en famille au musée Opéra de Limoges Musée National Adrien Dubouché Limoges
mercredi 21 octobre 2026 · Musée National Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Atelier en famille au musée Opéra de Limoges
Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Des coulisses à la création.
Un après-midi pour découvrir l’atelier costumes de l’Opéra, explorer le musée et créer son propre mannequin de fils et de porcelaine.
Durée 3h. .
Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06
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English : Atelier en famille au musée Opéra de Limoges
L’événement Atelier en famille au musée Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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