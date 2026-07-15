Atelier en famille au musée Opéra de Limoges Musée National Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier en famille au musée Opéra de Limoges

Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Des coulisses à la création.

Un après-midi pour découvrir l’atelier costumes de l’Opéra, explorer le musée et créer son propre mannequin de fils et de porcelaine.

Durée 3h. .

Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06

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English : Atelier en famille au musée Opéra de Limoges

L’événement Atelier en famille au musée Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole