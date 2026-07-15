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Atelier en famille au musée Opéra de Limoges Musée National Adrien Dubouché Limoges

mercredi 21 octobre 2026 · Musée National Adrien Dubouché · Limoges

Atelier en famille au musée Opéra de Limoges Musée National Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée National Adrien Dubouché
Adresse
8bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Limoges

Atelier en famille au musée Opéra de Limoges

Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Des coulisses à la création.

Un après-midi pour découvrir l’atelier costumes de l’Opéra, explorer le musée et créer son propre mannequin de fils et de porcelaine.

Durée 3h.   .

Musée National Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 

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English : Atelier en famille au musée Opéra de Limoges

L’événement Atelier en famille au musée Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole

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