Atelier en famille Du regard au dessin initiation au dessin d’observation Cholet

Atelier en famille Du regard au dessin initiation au dessin d'observation

27 avenue de l'Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

2026-07-17 10:30:00

2026-07-17 11:30:00

2026-07-17

Venez exercer votre regard lors d’un atelier en extérieur pour appréhender les bases du dessin d’observation. Découvrez ainsi que l’on dessine souvent ce que l’on sait et pas ce que l’on voit !

Prévoir un crayon de bois et une gomme ainsi que des vêtements adaptés à une assise au sol dans le parc. Support fourni (cadeau !)

L’atelier sera annulé en cas de mauvais temps.

5 € par famille A partir de 7 ans La présence d’un adulte est obligatoire durant toute la durée des animations

Réservation sur collections-musees.cholet.fr .

27 avenue de l'Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

