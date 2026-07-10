Atelier en famille : « En ruines », Musée barrois, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Atelier en famille : « En ruines » Samedi 19 septembre, 14h30 Musée barrois Meuse

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

En s’inspirant des oeuvres d’Hubert Robert, imaginez les monuments de Bar-le-Duc en ruines et couverts de végétation.

Musée barrois 7 Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33329761467 https://musees-meuse.fr/musee-barrois [{« type »: « phone », « value »: « 0329761467 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@meusegrandsud.fr »}, {« owner »: {« uid »: 13103601, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-10T11:41:23.838Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « musee@meusegrandsud.fr », « response »: {« passId »: 427636362, « isPending »: false, « addressId »: 18578}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-10T11:41:23.580Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2440242, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-10T11:41:23.676Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 477106079, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-10T11:41:23.837Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/427636362 »}] Bâtiment du XVIe siècle Visite d’environ 45 min.

En s’inspirant des oeuvres d’Hubert Robert, imaginez les monuments de Bar-le-Duc en ruines et couverts de végétation.

© Musée barrois, Bar-le-duc