Atelier en famille – « Modelage céramique », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
mercredi 21 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier en famille – « Modelage céramique » 21 octobre 2026 – 24 février 2027, certains mercredis Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
Fin : 2027-02-24T14:30:00+01:00 – 2027-02-24T16:30:00+01:00
Pour les grands comme pour les petits, un moment de partage autour de la pratique du modelage. A chaque vacance son thème : xx pour la Toussaint, xx pour Noël et xx pour les vacances d’Hiver.
à partir de 7 ans
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/atelier-en-famille-modelage-ceramique »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]
En partenariat avec le Studio Primitif
Studio Primitif
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