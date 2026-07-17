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Atelier en famille – « Modelage céramique », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

mercredi 21 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Atelier en famille – « Modelage céramique », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 24 février 2027
Lieu
Musée des Arts décoratifs et du Design
Adresse
39 rue Bouffard, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Atelier en famille – « Modelage céramique » 21 octobre 2026 – 24 février 2027, certains mercredis Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
Fin : 2027-02-24T14:30:00+01:00 – 2027-02-24T16:30:00+01:00

Pour les grands comme pour les petits, un moment de partage autour de la pratique du modelage. A chaque vacance son thème : xx pour la Toussaint, xx pour Noël et xx pour les vacances d’Hiver.

à partir de 7 ans
Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/atelier-en-famille-modelage-ceramique »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]
En partenariat avec le Studio Primitif

Studio Primitif

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