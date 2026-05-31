Atelier en famille « Sauvons le patrimoine ! », Musée national de l’éducation, Rouen

Atelier en famille « Sauvons le patrimoine ! » 19 et 20 septembre Musée national de l’éducation Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la face cachée des collections du musée ! Qu’est-ce que le patrimoine ? Que doit-on préserver et comment ? Au tant de questions qui seront présentées par l’équipe de médiation. Vous pourrez ensuite fabriquer votre mini-musée pour sauvegarder vos plus beaux souvenirs.

Musée national de l’éducation 185 Rue Eau de Robec, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235076661 https://hwww.reseau-canope.fr/musee/ Construit à l’angle des rues Eau-de-Robec et du Ruissel, cette maison de riche drapier date vraisemblablement du dernier quart du XVe siècle. Elle comporte deux étages en encorbellement soutenus par de puissants poteaux et un vaste comble en surcroît éclairé par des lucarnes. Elle est caractérisée par un essentage en ardoises diversement taillées sur les colombages en pan de bois et sur le pignon de la façade ouest à ferme débordante portée par des doubles pigeâtres. Au début du XIXe siècle cet édifice est devenu la maison des mariages parce qu’il s’y consacre nombre d’unions plus ou moins légitimes et plus ou moins éphémères. Après restauration, elle devient en 1984 Musée national de l’Education.

Venez découvrir la face cachée des collections du musée ! Qu’est-ce que le patrimoine ? Que doit-on préserver et comment ? Au tant de questions qui seront présentées par l’équipe de médiation. Vous…