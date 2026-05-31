Je réalise mon étude de marché grâce à l’IA : Les conseils des coachs Google, Rouen – DR NORMANDIE, Rouen

Je réalise mon étude de marché grâce à l’IA : Les conseils des coachs Google Mardi 2 juin, 11h00 Rouen – DR NORMANDIE Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T11:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T11:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Découvrez comment réaliser les bases d’une étude de marché grâce à NotebookLM. Triez de grandes quantités d’informations importantes rapidement pour analyser efficacement votre secteur. Objectifs d’apprentissage : – Connaître les éléments fondamentaux d’une étude marché utile – Découvrir les possibilités offertes par NotebookLM – Utiliser les fonctionnalités de NotebookLM pour réaliser une base d’étude de marché

Accueil et présentation des coachs Google Comment réaliser une étude de marché grâc

Rouen – DR NORMANDIE 76100 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/675138 »}]

Découvrez comment réaliser les bases d’une étude de marché grâce à NotebookLM. Triez de grandes quantités d’informations importantes rapidement pour analyser efficacement votre secteur. #TousMobilisés Création d’entreprise