Atelier en famille – « We will survive », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

vendredi 19 février 2027 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Informations pratiques

Atelier en famille – « We will survive » 19 et 26 février 2027 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-19T14:30:00+01:00 – 2027-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2027-02-26T14:30:00+01:00 – 2027-02-26T16:30:00+01:00

Les preppers y ont déjà pensé, acquérant compétences et outils pour survivre. A votre tour, passez à l’action et venez fabriquer votre bracelet paracorde, essentiel de votre kit de survie.

à partir de 7 ans

Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]

Perdu en forêt ? L’apocalypse est proche ?

MADD Bordeaux