Atelier en famille – « We will survive », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
vendredi 19 février 2027 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Atelier en famille – « We will survive » 19 et 26 février 2027 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-19T14:30:00+01:00 – 2027-02-19T16:30:00+01:00
Fin : 2027-02-26T14:30:00+01:00 – 2027-02-26T16:30:00+01:00
Les preppers y ont déjà pensé, acquérant compétences et outils pour survivre. A votre tour, passez à l’action et venez fabriquer votre bracelet paracorde, essentiel de votre kit de survie.
à partir de 7 ans
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]
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MADD Bordeaux
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