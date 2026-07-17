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Atelier en famille – « We will survive », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

vendredi 19 février 2027 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Atelier en famille – « We will survive », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 19 février 2027
Fin
vendredi 26 février 2027
Lieu
Musée des Arts décoratifs et du Design
Adresse
39 rue Bouffard, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sans réservation

Atelier en famille – « We will survive » 19 et 26 février 2027 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-19T14:30:00+01:00 – 2027-02-19T16:30:00+01:00
Fin : 2027-02-26T14:30:00+01:00 – 2027-02-26T16:30:00+01:00

Les preppers y ont déjà pensé, acquérant compétences et outils pour survivre. A votre tour, passez à l’action et venez fabriquer votre bracelet paracorde, essentiel de votre kit de survie.
à partir de 7 ans
Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]
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