Atelier enfant 3-6 ans Expédition carnivore Laquenexy
samedi 8 août 2026 · Laquenexy
Informations pratiques
Laquenexy
Atelier enfant 3-6 ans Expédition carnivore
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 11:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Plonge dans le monde fascinant des plantes carnivores… ces plantes qui piègent et se nourrissent d’insectes n’auront plus aucun secret pour toi après que les aies passées à la loupe !
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.
Prix pour parent-enfant.
Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par session.Enfants
10 .
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00
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English :
Dive into the fascinating world of carnivorous plants… these plants that trap and feed on insects will hold no more secrets for you once you’ve examined them under a magnifying glass!
Workshop for children ages 3 to 6.
Price per parent-child pair.
Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session.
L’événement Atelier enfant 3-6 ans Expédition carnivore Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ
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