Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 3-6 ans Expédition carnivore

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Plonge dans le monde fascinant des plantes carnivores… ces plantes qui piègent et se nourrissent d’insectes n’auront plus aucun secret pour toi après que les aies passées à la loupe !

Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.

Prix pour parent-enfant.

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par session.Enfants

10 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

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English :

Dive into the fascinating world of carnivorous plants… these plants that trap and feed on insects will hold no more secrets for you once you’ve examined them under a magnifying glass!

Workshop for children ages 3 to 6.

Price per parent-child pair.

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 3-6 ans Expédition carnivore Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ