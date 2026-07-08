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Atelier enfant 5-10 ans Alchimie de la menthe Laquenexy

mercredi 5 août 2026 · Laquenexy

Atelier enfant 5-10 ans Alchimie de la menthe Laquenexy

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
4 rue Bourger et Perrin
Ville
57530 Laquenexy
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif enfant

Laquenexy

Atelier enfant 5-10 ans Alchimie de la menthe

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Après avoir découvert les super-pouvoirs de la menthe, installe une petite plante dans un pot et fabrique ta limonade menthe fizz coup de frais garanti !

Atelier réservé aux enfants de 5 à 10 ans.

Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par sessionEnfants
5  .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00 

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English :

After discovering the superpowers of mint, plant a small mint plant in a pot and make your own mint fizz lemonade: a refreshing treat guaranteed!

Workshop reserved for children ages 5 to 10.

Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session

L’événement Atelier enfant 5-10 ans Alchimie de la menthe Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ

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