Atelier enfant 5-10 ans Alchimie de la menthe Laquenexy
mercredi 5 août 2026 · Laquenexy
Informations pratiques
Laquenexy
Atelier enfant 5-10 ans Alchimie de la menthe
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 15:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Après avoir découvert les super-pouvoirs de la menthe, installe une petite plante dans un pot et fabrique ta limonade menthe fizz coup de frais garanti !
Atelier réservé aux enfants de 5 à 10 ans.
Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par sessionEnfants
5 .
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00
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English :
After discovering the superpowers of mint, plant a small mint plant in a pot and make your own mint fizz lemonade: a refreshing treat guaranteed!
Workshop reserved for children ages 5 to 10.
Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session
L’événement Atelier enfant 5-10 ans Alchimie de la menthe Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ
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