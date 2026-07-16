Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier enfant (6-10 ans) Tataki zomé (empreintes végétales)

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Savez-vous que les plantes cachent des trésors de couleurs sous leurs feuilles ?

Le Tataki-zomé, un art ancestral japonais, proposera aux enfants une expérience sensorielle et créative originale, lors de laquelle ils testeront l’impression d’empreintes végétales sur tissu.

* Sur réservation .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Atelier enfant (6-10 ans) Tataki zomé (empreintes végétales)

L’événement Atelier enfant (6-10 ans) Tataki zomé (empreintes végétales) Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin