Limoges

Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Après avoir découvert dans la Bfm Centre-ville une grande mosaïque de l’époque gallo-romaine, initie-toi lors d’un atelier à l’art des tesselles et repars avec ta création.

– Atelier de 2h

– Les parents ne sont pas conviés.

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .

Rendez vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic

L’événement Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole