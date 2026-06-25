Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic Limoges
Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic Limoges mercredi 5 août 2026.
Limoges
Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic
Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Après avoir découvert dans la Bfm Centre-ville une grande mosaïque de l’époque gallo-romaine, initie-toi lors d’un atelier à l’art des tesselles et repars avec ta création.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés.
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .
Rendez vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic
L’événement Atelier Enfant 7-12 ans La Mosaïque c’est Chic Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
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