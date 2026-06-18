Atelier enfant A la recherche des grimaces Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte
Atelier enfant A la recherche des grimaces Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte jeudi 16 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Atelier enfant A la recherche des grimaces
Quai Poëy d’Avant Plages éphémères Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (6-10 ans)
JEUDI 16 JUILLET 10H
Lieu Plages éphémères sur le Quai Poëy d’Avant 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 2h00
Public enfants de 6 à 10 ans
TARIFS
– Enfant (6 à 10 ans) 5,00 €
Parts à la découverte des visages grotesques cachés dans la rue de la République ! Observe les sculptures et amuse-toi à reproduire leurs expressions joie, tristesse, colère ou malice…
De retour quai Poëy d’Avant, façonne ton propre masque en argile, en malaxant et modelant la matière, inspirés des grimaces rencontrées. Une activité ludique pour explorer la ville, jouer avec les émotions et laisser libre cours à ta créativité.
Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com
—–
Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .
Quai Poëy d’Avant Plages éphémères Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
Summer Workshop for Children (Ages 6–10)
L’événement Atelier enfant A la recherche des grimaces Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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