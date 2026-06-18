Atelier enfant A la recherche des grimaces Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte jeudi 16 juillet 2026.

Fontenay-le-Comte

Atelier enfant A la recherche des grimaces

Quai Poëy d’Avant Plages éphémères Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (6-10 ans)

JEUDI 16 JUILLET 10H

Lieu Plages éphémères sur le Quai Poëy d’Avant 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 2h00

Public enfants de 6 à 10 ans

TARIFS

– Enfant (6 à 10 ans) 5,00 €

Parts à la découverte des visages grotesques cachés dans la rue de la République ! Observe les sculptures et amuse-toi à reproduire leurs expressions joie, tristesse, colère ou malice…

De retour quai Poëy d’Avant, façonne ton propre masque en argile, en malaxant et modelant la matière, inspirés des grimaces rencontrées. Une activité ludique pour explorer la ville, jouer avec les émotions et laisser libre cours à ta créativité.

Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com

—–

Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .

Quai Poëy d’Avant Plages éphémères Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Workshop for Children (Ages 6–10)

L’événement Atelier enfant A la recherche des grimaces Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin