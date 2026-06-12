Niveau suivant Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte
Niveau suivant Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte mercredi 15 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Niveau suivant
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Cinescapade
Gratuit. Dès 7 ans.
Renseignements et réservations à la médiathèque. .
Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98
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L’événement Niveau suivant Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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