Atelier enfant avec la revue « DADA Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Atelier enfant avec la revue « DADA Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 13 juin 2026.
Atelier pour enfant organisé par la revue « Dada » autour de l’œuvre de Sonia Delaunay
Des ronds, des demi-cercles, de
la couleur : chez l’artiste Sonia Delaunay, tout vibre et tourbillonne ! Son
travail est plein de couleurs vives et audacieuses, de motifs répétés qui
donnent un sentiment de mouvement et de rythme. L’artiste a réalisé de
nombreuses peintures ; mais elle a également créé des costumes et des tissus
car elle adorait la mode. À travers cet atelier, les enfants expérimentent le
jeu des couleurs et imaginent une œuvre à partir de morceaux de tissus qu’ils
teignent.
Atelier pour enfant organisé par la revue « Dada »
Le samedi 13 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr
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