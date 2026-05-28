Atelier enfant avec la revue « DADA Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Atelier pour enfant organisé par la revue « Dada » autour de l’œuvre de Sonia Delaunay

Des ronds, des demi-cercles, de

la couleur : chez l’artiste Sonia Delaunay, tout vibre et tourbillonne ! Son

travail est plein de couleurs vives et audacieuses, de motifs répétés qui

donnent un sentiment de mouvement et de rythme. L’artiste a réalisé de

nombreuses peintures ; mais elle a également créé des costumes et des tissus

car elle adorait la mode. À travers cet atelier, les enfants expérimentent le

jeu des couleurs et imaginent une œuvre à partir de morceaux de tissus qu’ils

teignent.

Atelier pour enfant organisé par la revue « Dada »

Le samedi 13 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr



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