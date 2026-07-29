Atelier enfant avec Malo Lecrocq MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier enfant avec Malo Lecrocq

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26

Déformer, grossir, rapetisser, exagérer !

Ce sont les mots d’ordre pour faire une bonne caricature.

Et Claude Monet excellait en la matière !

Viens t’amuser avec ce genre bien particulier de portraits…

et jouer avec les formes, les proportions et les expressions pour concevoir un personnage original qui raconte une histoire

Atelier créatif 7-13 ans

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Atelier enfant avec Malo Lecrocq

L’événement Atelier enfant avec Malo Lecrocq Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie