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Atelier enfant avec Malo Lecrocq MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

mercredi 19 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
MuMa Musée d'art moderne André Malraux
Adresse
2 Boulevard Clemenceau
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier enfant avec Malo Lecrocq

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26

Déformer, grossir, rapetisser, exagérer !
Ce sont les mots d’ordre pour faire une bonne caricature.
Et Claude Monet excellait en la matière !
Viens t’amuser avec ce genre bien particulier de portraits…
et jouer avec les formes, les proportions et les expressions pour concevoir un personnage original qui raconte une histoire

Atelier créatif 7-13 ans
Réservation obligatoire   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Atelier enfant avec Malo Lecrocq

L’événement Atelier enfant avec Malo Lecrocq Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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