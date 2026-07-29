Atelier enfant avec Malo Lecrocq MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
mercredi 19 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier enfant avec Malo Lecrocq
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26
Déformer, grossir, rapetisser, exagérer !
Ce sont les mots d’ordre pour faire une bonne caricature.
Et Claude Monet excellait en la matière !
Viens t’amuser avec ce genre bien particulier de portraits…
et jouer avec les formes, les proportions et les expressions pour concevoir un personnage original qui raconte une histoire
Atelier créatif 7-13 ans
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Atelier enfant avec Malo Lecrocq
L’événement Atelier enfant avec Malo Lecrocq Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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