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Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre

mercredi 19 août 2026 · Manufactory · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Manufactory
Adresse
115 Rue Richelieu
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Vacances d’été créatives avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Pendant les vacances d’été, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.

De 10h à 11h30
Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité
-> Déco coquillage
De 13h30 à 16h30
Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte
-> Cyanotype

Réservation obligatoire, nombre de places limité   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Vacances d’été créatives avec Manufactory

L’événement Vacances d’été créatives avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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