Atelier enfant – Diorama La Ressourcerie Créative Paris
Atelier enfant – Diorama La Ressourcerie Créative Paris mercredi 22 avril 2026.
Venez créer votre propre univers magique !
Dans cet atelier, vous apprendrez à créer un petit monde qui vous est propre grâce aux trésors de la Ressourcerie.
Papiers colorés, illustrations, décorations, toutes ces choses n’attendent que vous pour donner vie à vos rêves les plus fous !
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRES
Mercredi 22 avril • 14h30 – 17h00
Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le mercredi 22 avril 2026
de 14h30 à 17h00
payant
3 euros
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00
La Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/event-details/atelier-special-enfant-diorama-en-papier contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
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