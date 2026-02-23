Atelier Enfant Herbier d’Argile Asnières-sur-Vègre

Atelier Enfant Herbier d’Argile

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 11:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Réalise ton herbier…

Même le plus petit des jardins peut receler des trésors de plantes ! De la découverte des plantes à l’emprunte dans l’argile, réalise un herbier original.

> Adapté aux 6-12 ans

< Sur réservation > .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Make your own herbarium…

