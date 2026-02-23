Atelier Enfant Herbier d’Argile Asnières-sur-Vègre
Atelier Enfant Herbier d’Argile
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 11:30:00
2026-04-24
Réalise ton herbier…
Même le plus petit des jardins peut receler des trésors de plantes ! De la découverte des plantes à l’emprunte dans l’argile, réalise un herbier original.
> Adapté aux 6-12 ans
< Sur réservation > .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
English :
Make your own herbarium…
