ATELIER FAMILLE Empreintes végétales Asnières-sur-Vègre

ATELIER FAMILLE Empreintes végétales

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Décorez de jolis tissus avec des empreintes végétales.

Quoi de mieux qu’une activité manuelle à faire en famille, en plein air, et surtout avec ce qu’on trouve dans la nature ! Décorez de jolis tissus avec des empreintes végétales. Sur réservation.

> Enfant et adulte à partir de 5 ans.

< Sur réservation >

Pour une journée complète votre enfant peut aussi participer à la chasse au trésor à 14 h (sur réservation) .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Decorate pretty fabrics with plant prints.

