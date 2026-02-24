ATELIER FAMILLE Empreintes végétales Asnières-sur-Vègre
ATELIER FAMILLE Empreintes végétales Asnières-sur-Vègre mardi 21 avril 2026.
ATELIER FAMILLE Empreintes végétales
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Décorez de jolis tissus avec des empreintes végétales.
Quoi de mieux qu’une activité manuelle à faire en famille, en plein air, et surtout avec ce qu’on trouve dans la nature ! Décorez de jolis tissus avec des empreintes végétales. Sur réservation.
> Enfant et adulte à partir de 5 ans.
< Sur réservation >
—–
Pour une journée complète votre enfant peut aussi participer à la chasse au trésor à 14 h (sur réservation) .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Decorate pretty fabrics with plant prints.
L’événement ATELIER FAMILLE Empreintes végétales Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-02-24 par CDT72