Atelier Famille Cuisine médiévale Asnières-sur-Vègre
Atelier Famille Cuisine médiévale Asnières-sur-Vègre mercredi 29 avril 2026.
Atelier Famille Cuisine médiévale
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 15:30:00
Date(s) :
2026-04-29
L’atelier cuisine revient avec une nouvelle recette médiévale !
Une immersion à la table seigneuriale et une occasion unique pour découvrir des saveurs médiévales.
> Tout public à partir de 5 ans.
< Sur réservation > .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
English :
The cooking workshop is back with a new medieval recipe!
