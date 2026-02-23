Atelier Famille Cuisine médiévale Asnières-sur-Vègre

Atelier Famille Cuisine médiévale

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

2026-04-29

L’atelier cuisine revient avec une nouvelle recette médiévale !

Une immersion à la table seigneuriale et une occasion unique pour découvrir des saveurs médiévales.

> Tout public à partir de 5 ans.

< Sur réservation > .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

The cooking workshop is back with a new medieval recipe!

