Atelier Famille Cuisine médiévale Asnières-sur-Vègre

Atelier Famille Cuisine médiévale Asnières-sur-Vègre mercredi 29 avril 2026.

Atelier Famille Cuisine médiévale

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :
2026-04-29

L’atelier cuisine revient avec une nouvelle recette médiévale !
Une immersion à la table seigneuriale et une occasion unique pour découvrir des saveurs médiévales.

> Tout public à partir de 5 ans.

< Sur réservation >   .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12  contact@lemanoirdelacour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cooking workshop is back with a new medieval recipe!

L’événement Atelier Famille Cuisine médiévale Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-02-23 par CDT72