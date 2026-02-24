Histo-rando à Vallon-sur-Gée Asnières-sur-Vègre

Histo-rando à Vallon-sur-Gée

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

2026-04-25

Lors de cette balade ponctuée d’un pique-nique, partez à la découverte des manoirs de Chanteloup, Guiberne et du Petit-Béru.

> Organisée en partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières.

> Pique-nique à prévoir.

Au programme de la journée

• 9h30 RDV au Manoir de La Cour d’Asnières-sur-Vègre.

Le déplacement des participants s’effectue en voiture particulière, covoiturage possible.

• Manoir de Chanteloup (16e siècle)

• Manoir de Guiberne (16e siècle)

• Manoir du Petit-Béru (15e siècle) .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Join us for a picnic and discover the Chanteloup, Guiberne and Petit-Béru manor houses.

