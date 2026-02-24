Histo-rando à Vallon-sur-Gée Asnières-sur-Vègre
Histo-rando à Vallon-sur-Gée Asnières-sur-Vègre samedi 25 avril 2026.
Histo-rando à Vallon-sur-Gée
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
2026-04-25
Le village de Vallon-sur-Gée regorge de trésors patrimoniaux méconnus. Lors de cette balade ponctuée d’un pique-nique, partez à la découverte des manoirs de Chanteloup, Guiberne et du Petit-Béru.
> Organisée en partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières.
> Pique-nique à prévoir.
Au programme de la journée
• 9h30 RDV au Manoir de La Cour d’Asnières-sur-Vègre.
Le déplacement des participants s’effectue en voiture particulière, covoiturage possible.
• Manoir de Chanteloup (16e siècle)
• Manoir de Guiberne (16e siècle)
• Manoir du Petit-Béru (15e siècle) .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
English :
Join us for a picnic and discover the Chanteloup, Guiberne and Petit-Béru manor houses.
