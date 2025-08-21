Tour de trompe-souris Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tour de trompe-souris

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Tour de trompe-souris 72430 Asnières-sur-Vègre Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 14300.0 Tarif :

Asnières-sur-Vègre est une petite cité de caractère de la Vallée de la Sarthe. Manoir de la Cour et artisans d’art à découvrir.

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60

English :

Asnières-sur-Vègre is a small town of character in the Sarthe Valley. Discover the Manoir de la Cour and its arts and crafts.

Deutsch :

Asnières-sur-Vègre ist eine kleine Stadt mit Charakter im Tal der Sarthe. Manoir de la Cour und Kunsthandwerker gibt es zu entdecken.

Italiano :

Asnières-sur-Vègre è una cittadina piena di carattere nella Valle della Sarthe. Scoprite il Manoir de la Cour e le sue arti e mestieri.

Español :

Asnières-sur-Vègre es una pequeña ciudad llena de carácter en el valle del Sarthe. Descubra el Manoir de la Cour y su artesanía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par eSPRIT Pays de la Loire