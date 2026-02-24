Soirée astronomique La Lune Asnières-sur-Vègre

Soirée astronomique La Lune

L’observation nocturne de la Lune sera précédée d’un petit ciné-débat. Des premières observations réalisées par nos ancêtres jusqu’à la mission Artemis, le public sera invité à un voyage à destination de notre satellite naturel.

Les astronomes d’AstroNature, présenteront la Lune et son histoire. Des premières observations réalisées par nos ancêtres jusqu’à la mission Artemis, en passant par la découverte des détails de la surface lunaire grâce à la lunette de Galilée et aux premiers pas de l’homme sur la Lune, le public sera invité à un voyage à destination de notre satellite naturel.

Il ne vous restera plus qu’à glisser un œil dans les télescopes des astronomes pour observer l’astre de votre propres yeux.

The nocturnal observation of the Moon will be preceded by a short film-debate. From the first observations made by our ancestors to the Artemis mission, the public will be invited on a journey to our natural satellite.

