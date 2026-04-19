Atelier enfant – Instruments de musique L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Venez créer votre propre instrument de musique !

Dans cet atelier, vous apprendrez à combiner créativité et musique afin de créer des instruments uniques à partir de matériaux de seconde main.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES

Samedi 02 mai • 14h30 – 17h00

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !

Le samedi 02 mai 2026

de 14h30 à 17h00

payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-02T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



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