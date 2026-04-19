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Atelier enfant – Instruments de musique L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Atelier enfant – Instruments de musique L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Atelier enfant – Instruments de musique L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 2 mai 2026.

Lieu : L'Atelier de la Ressourcerie Créative

Adresse : 95, avenue du Général Leclerc

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : <p>3 euros.</p>

Venez créer votre propre instrument de musique !

Dans cet atelier, vous apprendrez à combiner créativité et musique afin de créer des instruments uniques à partir de matériaux de seconde main.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES
Samedi 02 mai • 14h30 – 17h00

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le samedi 02 mai 2026
de 14h30 à 17h00
payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-02T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc  75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative


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