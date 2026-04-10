Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans, Thématique musique verte Saint-Brisson Saint-Brisson
Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans, Thématique musique verte Saint-Brisson Saint-Brisson jeudi 20 août 2026.
Saint-Brisson
Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte
Saint-Brisson Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Jeudi 20 août Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte
Les deux mains dans la pâte, l’atelier privilégie le plaisir de faire ! A chaque rendez-vous, enfants et parents pourront découvrir ensemble une nouvelle technique, fabriquer un objet, développer leur créativité en toute complicité, bien inspirés par les richesses naturelles et culturelles du Morvan.
La nature possède tout ce dont a besoin un musicien. Avec un peu de patience et de savoir-faire, il n’est pas difficile de fabriquer un instrument avec les éléments qui nous entourent et de faire résonner dans la forêt… la musique verte !
Saint-Brisson
️ de 14h00 à 16h00
conseillé de 6 à 11 ans
️ Gratuit
Prévoir des vêtements adaptés aux activités manuelles, ainsi que de l’eau.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/GNPHaDSmQemSi5AHajAamB6J
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57 .
Saint-Brisson Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte
L’événement Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM
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