Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans, Thématique musique verte Saint-Brisson Saint-Brisson

Saint-Brisson

Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte

Saint-Brisson Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Jeudi 20 août Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte

Les deux mains dans la pâte, l’atelier privilégie le plaisir de faire ! A chaque rendez-vous, enfants et parents pourront découvrir ensemble une nouvelle technique, fabriquer un objet, développer leur créativité en toute complicité, bien inspirés par les richesses naturelles et culturelles du Morvan.

La nature possède tout ce dont a besoin un musicien. Avec un peu de patience et de savoir-faire, il n’est pas difficile de fabriquer un instrument avec les éléments qui nous entourent et de faire résonner dans la forêt… la musique verte !

Saint-Brisson

️ de 14h00 à 16h00

conseillé de 6 à 11 ans

️ Gratuit

Prévoir des vêtements adaptés aux activités manuelles, ainsi que de l’eau.

‍ ‍ Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/GNPHaDSmQemSi5AHajAamB6J

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57 .

Saint-Brisson Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte

L’événement Atelier enfant-parent Mains magiques, l’atelier des 6-11 ans Thématique musique verte Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM