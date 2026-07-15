Atelier enfant Traces et indices qui est passé par là ? Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Atelier enfant Traces et indices qui est passé par là ?

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Une empreinte dans la boue, des poils accrochés à une branche, des restes de repas… La faune sauvage de nos vallées laisse des traces partout — encore faut-il savoir les lire. Cet atelier propose aux familles une enquête de terrain pour apprendre à identifier les indices laissés par les animaux qui nous entourent.

Animé par Clément Mathis, en formation BTS Gestion et Protection de la Nature, cet atelier mêle observation, déduction et découverte pour petits et grands. Une façon ludique d’aiguiser son regard sur la biodiversité de nos montagnes

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

A footprint in the mud, hairs caught on a branch, the remains of a meal? The wildlife in our valleys leaves traces everywhere—but you have to know how to read them. This workshop invites families on a field investigation to learn how to identify the clues left by the animals around us.

Led by Clément Mathis, a student in the BTS program in Nature Management and Conservation, this workshop combines observation, deduction, and discovery for young and old alike. A fun way to sharpen your eye for the biodiversity of our mountains.

L’événement Atelier enfant Traces et indices qui est passé par là ? Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65