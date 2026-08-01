Atelier enfants Fabrique ton épouvantail Musée Baron Martin Gray
mercredi 19 août 2026 · Musée Baron Martin · Gray
Informations pratiques
Gray
Atelier enfants Fabrique ton épouvantail
Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Le Musée Baron Martin vous propose un atelier de fabrication d’épouvantail.
Atelier pour les 6-12 ans. .
Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
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English : Atelier enfants Fabrique ton épouvantail
L’événement Atelier enfants Fabrique ton épouvantail Gray a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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