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Atelier enfants Fabrique ton épouvantail Musée Baron Martin Gray

mercredi 19 août 2026 · Musée Baron Martin · Gray

Atelier enfants Fabrique ton épouvantail Musée Baron Martin Gray

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Baron Martin
Adresse
6, rue Pigalle
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gray

Atelier enfants Fabrique ton épouvantail

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Le Musée Baron Martin vous propose un atelier de fabrication d’épouvantail.
Atelier pour les 6-12 ans.   .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10  musee@ville-gray.fr

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English : Atelier enfants Fabrique ton épouvantail

L’événement Atelier enfants Fabrique ton épouvantail Gray a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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