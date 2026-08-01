Atelier enfants Fabrique ton épouvantail Musée Baron Martin Gray

Informations pratiques

Gray

Atelier enfants Fabrique ton épouvantail

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Le Musée Baron Martin vous propose un atelier de fabrication d’épouvantail.

Atelier pour les 6-12 ans. .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

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English : Atelier enfants Fabrique ton épouvantail

L’événement Atelier enfants Fabrique ton épouvantail Gray a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY