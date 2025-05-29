Rendez-vous du terroir à Gray Office de Tourisme Val de Gray Gray

Gray

Rendez-vous du terroir à Gray

Office de Tourisme Val de Gray 3 quai Mavia Gray Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28

Que diriez-vous d’allier patrimoine et gourmandise ? C’est possible avec les rendez-vous du terroir à Gray !

En compagnie d’une guide-conférencière, partez à la découverte du patrimoine de la ville et de ses anecdotes puis terminez sur une note gourmande avec la dégustation de produits locaux ! .

Office de Tourisme Val de Gray 3 quai Mavia Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Rendez-vous du terroir à Gray

L’événement Rendez-vous du terroir à Gray Gray a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY