Rendez-vous du terroir à Gray Office de Tourisme Val de Gray Gray
Rendez-vous du terroir à Gray Office de Tourisme Val de Gray Gray mardi 7 juillet 2026.
Gray
Rendez-vous du terroir à Gray
Office de Tourisme Val de Gray 3 quai Mavia Gray Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28
Que diriez-vous d’allier patrimoine et gourmandise ? C’est possible avec les rendez-vous du terroir à Gray !
En compagnie d’une guide-conférencière, partez à la découverte du patrimoine de la ville et de ses anecdotes puis terminez sur une note gourmande avec la dégustation de produits locaux ! .
Office de Tourisme Val de Gray 3 quai Mavia Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Rendez-vous du terroir à Gray
L’événement Rendez-vous du terroir à Gray Gray a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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