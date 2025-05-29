Mémoire de pierre visites guidées du cimetière Gray
Mémoire de pierre visites guidées du cimetière Gray vendredi 10 juillet 2026.
Gray
Mémoire de pierre visites guidées du cimetière
Cimetière de Gray Gray Haute-Saône
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-21
Contrairement aux idées reçues, arpenter les allées d’un cimetière n’a rien de morbide. Ce sont de véritables musées à ciel ouvert, où se côtoient sculpture, gravure, et architecture…
Ainsi découvrir le patrimoine funéraire lors d’une visite commentée permet d’aborder des sujets variés l’évolution de la société, les différents courants architecturaux et artistiques, les savoir-faire…
Notre visite Mémoire de pierre est donc l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de Gray mais aussi du pays.
A travers la vie des personnes qui y reposent, l’histoire et la mémoire restent vivantes. .
Cimetière de Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Mémoire de pierre visites guidées du cimetière
L’événement Mémoire de pierre visites guidées du cimetière Gray a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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