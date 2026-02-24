Atelier enfants Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

Atelier enfants

Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Prendre le train de l’histoire , un jeu pour retracer l’histoire du territoire. Pour les 7-12 ans.

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Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

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English :

Take the history train , a game to retrace the history of the region. For 7-12 year-olds.

L’événement Atelier enfants Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon