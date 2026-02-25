Visite nature RDV Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon

Visite nature

RDV Office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Sur les bords du Lignon, à la découverte du milieu aquatique guidée par Olivier Balme de la Truite du Lignon.

English :

On the banks of the Lignon, discover the aquatic environment guided by Olivier Balme from the Truite du Lignon.

