Visite nature RDV Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon

RDV Office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Sur les bords du Lignon, à la découverte du milieu aquatique guidée par Olivier Balme de la Truite du Lignon.
RDV Office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65
On the banks of the Lignon, discover the aquatic environment guided by Olivier Balme from the Truite du Lignon.
