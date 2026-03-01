Atelier famille Le Chambon-sur-Lignon

Atelier famille

La plage Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:30:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Création d’un carillon éolien avec des coquillages et bois flottés animé par Angeline. Matériel fourni.

La plage Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 41 89 75 artdame2coeurs@gmail.com

English :

Creation of a wind chime with shells and driftwood, led by Angeline. Materials supplied.

