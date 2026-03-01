Atelier famille Le Chambon-sur-Lignon
Atelier famille Le Chambon-sur-Lignon lundi 27 juillet 2026.
Atelier famille
La plage Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-07-27 15:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
2026-07-27
Création d’un carillon éolien avec des coquillages et bois flottés animé par Angeline. Matériel fourni.
La plage Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 41 89 75 artdame2coeurs@gmail.com
English :
Creation of a wind chime with shells and driftwood, led by Angeline. Materials supplied.
L’événement Atelier famille Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon