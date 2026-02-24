Projection Monsieur Klein Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Projection Monsieur Klein
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26 21:00:00
2026-07-26
Dans le cadre du cycle de films autour de l’exposition Le marché de l’art sous l’occupation . Film de 1976. Tarifs du cinéma.
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65
English :
As part of the film cycle around the exhibition The Art Market under the Occupation . Film from 1976. Cinema rates.
L’événement Projection Monsieur Klein Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon