Atelier enluminure, Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Institut Français de Civilisation Musulmane · Lyon
Informations pratiques
Atelier enluminure 18 et 19 septembre Institut Français de Civilisation Musulmane Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Atelier d’Enluminure Persane
Présentation & Démonstration
Animé par : Manijeh Jabbarzadeh
Artiste spécialisée dans l’art de l’enluminure (tazhib) et la miniature persane.
Au programme :
✨ Découverte de l’histoire et des symboles de l’enluminure persane.
✨ Présentation des matériaux et des techniques traditionnelles.
✨ Démonstration en direct : motifs, couleurs et feuille d’or.
Pourquoi participer ?
✔ Plonger dans un art raffiné, entre tradition et modernité.
✔ Découvrir un savoir-faire rare et délicat.
✔ Vivre un moment de créativité et de méditation.
Institut Français de Civilisation Musulmane 52 Rue Guillaume Paradin 69008 Lyon Lyon 69008 Laënnec Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ifcm-lyon.org
Atelier d’Enluminure Persane
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