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Atelier enluminure, Institut Français de Civilisation Musulmane, Lyon

vendredi 18 septembre 2026 · Institut Français de Civilisation Musulmane · Lyon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Institut Français de Civilisation Musulmane
Adresse
52 Rue Guillaume Paradin 69008 Lyon
Ville
69008 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Atelier enluminure 18 et 19 septembre Institut Français de Civilisation Musulmane Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Atelier d’Enluminure Persane
Présentation & Démonstration
Animé par : Manijeh Jabbarzadeh
Artiste spécialisée dans l’art de l’enluminure (tazhib) et la miniature persane.

Au programme :
✨ Découverte de l’histoire et des symboles de l’enluminure persane.
✨ Présentation des matériaux et des techniques traditionnelles.
✨ Démonstration en direct : motifs, couleurs et feuille d’or.

Pourquoi participer ?
✔ Plonger dans un art raffiné, entre tradition et modernité.
✔ Découvrir un savoir-faire rare et délicat.
✔ Vivre un moment de créativité et de méditation.

Institut Français de Civilisation Musulmane 52 Rue Guillaume Paradin 69008 Lyon Lyon 69008 Laënnec Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ifcm-lyon.org
Atelier d’Enluminure Persane

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