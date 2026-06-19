Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne Salle des isle basses Ornans

Informations pratiques

Ornans

Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne

Salle des isle basses 15 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Florence Klein transporte son atelier de peintre et immerge le public dans son univers de travail singulier: un dialogue coloré qui explore le vivant .

Salle des isle basses 15 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.instagram.com/la_vie_en_soi

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English : Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne

L’événement Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne Ornans a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON