Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne Salle des isle basses Ornans
lundi 6 juillet 2026 · Salle des isle basses · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne
Salle des isle basses 15 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Florence Klein transporte son atelier de peintre et immerge le public dans son univers de travail singulier: un dialogue coloré qui explore le vivant .
Salle des isle basses 15 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.instagram.com/la_vie_en_soi
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English : Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne
L’événement Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne Ornans a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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