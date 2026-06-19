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AGENDA · Ornans

Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne Salle des isle basses Ornans

lundi 6 juillet 2026 · Salle des isle basses · Ornans

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des isle basses
Adresse
15 Place Gustave Courbet
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne

Salle des isle basses 15 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Florence Klein transporte son atelier de peintre et immerge le public dans son univers de travail singulier: un dialogue coloré qui explore le vivant   .

Salle des isle basses 15 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   https://www.instagram.com/la_vie_en_soi

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English : Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne

L’événement Atelier éphémère et Exposition de Florence Klein artiste plasticienne Ornans a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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