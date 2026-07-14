Atelier Equilibre et Prévention des chutes CCAS Gannat
jeudi 17 septembre 2026 · CCAS · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Atelier Equilibre et Prévention des chutes
CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-11-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19
Un atelier équilibre et prévention des chutes sera proposé chaque jeudi, de 14h30 à 15h30, du 17 septembre au 19 novembre ( 10 séances).
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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
A workshop on balance and fall prevention will be held every Thursday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m., from September 17 to November 19 (10 sessions).
L’événement Atelier Equilibre et Prévention des chutes Gannat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule
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