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AGENDA · Gannat

Atelier Equilibre et Prévention des chutes CCAS Gannat

jeudi 17 septembre 2026 · CCAS · Gannat

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
CCAS
Adresse
14, allée des Tilleuls
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Atelier Equilibre et Prévention des chutes

CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-11-19 15:30:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19

Un atelier équilibre et prévention des chutes sera proposé chaque jeudi, de 14h30 à 15h30, du 17 septembre au 19 novembre ( 10 séances).
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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73  ccas@ville-gannat.fr

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English :

A workshop on balance and fall prevention will be held every Thursday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m., from September 17 to November 19 (10 sessions).

L’événement Atelier Equilibre et Prévention des chutes Gannat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule

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