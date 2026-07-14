Atelier Equilibre et Prévention des chutes CCAS Gannat

Informations pratiques

Gannat

Atelier Equilibre et Prévention des chutes

CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-11-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19

Un atelier équilibre et prévention des chutes sera proposé chaque jeudi, de 14h30 à 15h30, du 17 septembre au 19 novembre ( 10 séances).

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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

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English :

A workshop on balance and fall prevention will be held every Thursday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m., from September 17 to November 19 (10 sessions).

L’événement Atelier Equilibre et Prévention des chutes Gannat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule