Atelier Estival Papier roulé Chilleurs-aux-Bois

Atelier Estival Papier roulé

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Cet été, le Château de Chamerolles invite les adolescents et les adultes à une parenthèse créative hors du temps. Dans le cadre de notre domaine, venez vous initier à une technique ancestrale remise au goût du jour le quilling, l’art du papier roulé.

Un savoir-faire tout en finesse

Le quilling consiste à enrouler, façonner et coller de fines bandelettes de papier coloré pour créer des motifs en relief d’une grande délicatesse. Sous la direction de nos animateurs, ce qui n’était qu’une simple bande de papier se transforme en fleurs, en arabesques ou en formes géométriques complexes.

Libérez votre créativité que vous soyez novice ou amateur de loisirs créatifs, vous apprendrez à maîtriser le style quilling pour donner vie à une œuvre unique. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Summer Workshop: Rolled Paper

This summer, Château de Chamerolles invites teenagers and adults to take a creative break. Come and try your hand at an ancestral technique brought up to date: quilling, the art of rolled paper.

