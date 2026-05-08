Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont

Remiremont

Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo

Stade VTT des Vosges Secrètes 50 route d’Hérival Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Atelier prise en main et rando VTT AE.

Sur inscriptions auprès de l’Office de Tourisme VTT inclus.Adultes

0 .

Stade VTT des Vosges Secrètes 50 route d’Hérival Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

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English :

Workshop and AE mountain bike ride.

Registration required at the Tourist Office mountain bikes included.

L’événement Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Remiremont a été mis à jour le 2026-05-05 par OT REMIREMONT