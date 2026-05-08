Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont

Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Stade VTT des Vosges Secrètes

Adresse : 50 route d'Hérival

Ville : 88200 Remiremont

Département : Vosges

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Remiremont

Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo

Stade VTT des Vosges Secrètes 50 route d’Hérival Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Atelier prise en main et rando VTT AE.
Sur inscriptions auprès de l’Office de Tourisme VTT inclus.Adultes
0  .

Stade VTT des Vosges Secrètes 50 route d’Hérival Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70  remiremont@otrp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop and AE mountain bike ride.
Registration required at the Tourist Office mountain bikes included.

L’événement Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Remiremont a été mis à jour le 2026-05-05 par OT REMIREMONT

À voir aussi à Remiremont (Vosges)