Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont
Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Stade VTT des Vosges Secrètes Remiremont vendredi 8 mai 2026.
Remiremont
Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo
Stade VTT des Vosges Secrètes 50 route d’Hérival Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Atelier prise en main et rando VTT AE.
Sur inscriptions auprès de l’Office de Tourisme VTT inclus.Adultes
0 .
Stade VTT des Vosges Secrètes 50 route d’Hérival Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop and AE mountain bike ride.
Registration required at the Tourist Office mountain bikes included.
L’événement Atelier et rando VTT AE Mai à Vélo Remiremont a été mis à jour le 2026-05-05 par OT REMIREMONT
À voir aussi à Remiremont (Vosges)
- Randonnée cyclotouriste : MAI A VELO, PLAN D’EAU, REMIREMONT 23 mai 2026
- Exposition « La forêt céleste. Photographies d’Arnaud Claire », Musée Charles Friry, Remiremont 23 mai 2026
- Concert de la chorale du collège Saint-Jospeh Remiremont 28 mai 2026
- Visite guidée « Les origines archéologiques de Remiremont », Musée Charles de Bruyères, Remiremont 14 juin 2026
- Création d’un pot préhistorique au musée Remiremont 14 juin 2026