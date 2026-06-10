Atelier et repas malgaches La Roche-Posay
Atelier et repas malgaches La Roche-Posay vendredi 28 août 2026.
La Roche-Posay
Atelier et repas malgaches
1 Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Atelier et repas malgaches .
1 Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 26 28
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English : Atelier et repas malgaches
L’événement Atelier et repas malgaches La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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