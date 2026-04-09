Les Mercredis au Donjon Nicolas Moro | Concert chanson française Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Nicolas Moro | Concert chanson française

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Entre chanson française, blues et swing, Nicolas Moro livre un concert sensible et plein d’humour au pied du Donjon de La Roche-Posay.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

Auteur-compositeur-interprète, Nicolas Moro propose un concert mêlant chanson française, blues, swing et folk. Seul sur scène avec sa guitare, il alterne chansons, humour et autodérision dans un univers sensible et chaleureux.

Porté par une plume affûtée et une présence scénique généreuse, Nicolas Moro embarque le public entre émotion, poésie et éclats de rire.

Copyright photo Philippe Roubaud Amandine Alamichel.

SANS PROVISION Prod° Emma Cosson

Licence PLATESV-R2021-012432 & 012499.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Les Mercredis au Donjon Nicolas Moro | Concert chanson française

Between French chanson, blues and swing, Nicolas Moro delivers a sensitive and humorous concert at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.

L’événement Les Mercredis au Donjon Nicolas Moro | Concert chanson française La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay