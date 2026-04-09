La Roche-Posay

Marchés de Pays Les Zygomatics & DJ

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Marché nocturne festif avec humour, animation musicale et ambiance DJ à La Roche-Posay.

Les Marchés de Pays reviennent sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée estivale mêlant producteurs locaux, artisanat et restauration sur place.

Dans une ambiance conviviale et festive, Les Zygomatics proposeront une animation pleine d’humour et de bonne humeur, suivie d’une ambiance musicale DJ pour prolonger la soirée au cœur du marché.

Animations de 20h30 à 22h30. .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Marchés de Pays Les Zygomatics & DJ

A festive night market in La Roche-Posay, with comedy, musical entertainment and a DJ atmosphere.

L’événement Marchés de Pays Les Zygomatics & DJ La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay