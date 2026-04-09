Les Mercredis au Donjon Albert Knüt | Clown musical Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Albert Knüt | Clown musical

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Spectacle clownesque et musical tout public mêlant gags, mime, musique et détournement d’objets. Animation gratuite en plein air au pied du Donjon de La Roche-Posay.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

Découvrez Albert Knüt, clown musical imaginé par Emmanuel Vergnaud, ancien élève de l’école nationale du cirque Annie Fratellini.

Entre musique, mime, acrobaties et détournement d’objets, Albert Knüt enchaîne les situations burlesques et les gags dans un spectacle familial drôle et poétique. Une succession de sketches visuels et musicaux pour petits et grands.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Les Mercredis au Donjon Albert Knüt | Clown musical

Clown and musical show for all ages, combining gags, mime, music and misappropriation of objects. Free outdoor entertainment at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.

L’événement Les Mercredis au Donjon Albert Knüt | Clown musical La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay