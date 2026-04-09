Les Mercredis au Donjon Coline Linder Trio | Concert folk world Donjon La Roche-Posay
Les Mercredis au Donjon Coline Linder Trio | Concert folk world Donjon La Roche-Posay mercredi 19 août 2026.
La Roche-Posay
Les Mercredis au Donjon Coline Linder Trio | Concert folk world
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Concert mêlant folk, world music et chanson poétique. Le trio tisse un univers sensible entre voix, cordes, harmonica et rythmes du monde au pied du Donjon de La Roche-Posay.
Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.
Coline Linder Trio propose un concert vibrant où se mêlent poésie, folk, world music et chanson à textes. Accompagnée de Sébastien Chevillard et Guillaume Lagger, Coline Linder explore un univers sensible et organique porté par les voix, les cordes et les souffles.
Entre douceur, énergie et influences venues d’ailleurs, le trio crée un voyage musical singulier et immersif.
N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Les Mercredis au Donjon Coline Linder Trio | Concert folk world
A concert combining folk, world music and poetic song. The trio weaves a sensitive universe of voices, strings, harmonica and world rhythms at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.
L’événement Les Mercredis au Donjon Coline Linder Trio | Concert folk world La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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