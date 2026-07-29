Informations pratiques

La Roche-Posay

Exposition de vannerie d’art de Stéphane Foret-Deleau

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-09-04 18:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Exposition de Stéphane Foret-Deleau, Vannerie d’art de l’atelier d’AOZILH .

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11

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English : Exposition de vannerie d’art de Stéphane Foret-Deleau

L’événement Exposition de vannerie d’art de Stéphane Foret-Deleau La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne