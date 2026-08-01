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ATELIER ET SPECTACLES DE MARIONNETTES Ispagnac

mercredi 12 août 2026 · Ispagnac

ATELIER ET SPECTACLES DE MARIONNETTES Ispagnac

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Centre culturel Michel Vieilledent
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Ispagnac

ATELIER ET SPECTACLES DE MARIONNETTES

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

L’association locale Librokiosk propose un atelier marionnettes en début d’après-midi, sur inscription uniquement.
A suivre, deux spectacles intitulés Le petit vaillant (public famille, 18h) et Histoire de dire (public ado-adulte, 21h).
L’association locale Librokiosk propose un atelier marionnettes en début d’après-midi, sur inscription uniquement.
A suivre, deux spectacles intitulés Le petit vaillant (public famille, 18h) et Histoire de dire (public ado-adulte, 21h).   .

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 44 27 76 

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English :

The local organization Librokiosk is offering a puppetry workshop in the early afternoon; registration is required.
This will be followed by two performances: “Le petit vaillant” (for families, 6:00 p.m.) and “Histoire de dire” (for teens and adults, 9:00 p.m.).

L’événement ATELIER ET SPECTACLES DE MARIONNETTES Ispagnac a été mis à jour le 2026-08-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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