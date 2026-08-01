Informations pratiques

Ispagnac

ATELIER ET SPECTACLES DE MARIONNETTES

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’association locale Librokiosk propose un atelier marionnettes en début d’après-midi, sur inscription uniquement.

A suivre, deux spectacles intitulés Le petit vaillant (public famille, 18h) et Histoire de dire (public ado-adulte, 21h).

L’association locale Librokiosk propose un atelier marionnettes en début d’après-midi, sur inscription uniquement.

A suivre, deux spectacles intitulés Le petit vaillant (public famille, 18h) et Histoire de dire (public ado-adulte, 21h). .

Centre culturel Michel Vieilledent Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 44 27 76

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English :

The local organization Librokiosk is offering a puppetry workshop in the early afternoon; registration is required.

This will be followed by two performances: “Le petit vaillant” (for families, 6:00 p.m.) and “Histoire de dire” (for teens and adults, 9:00 p.m.).

L’événement ATELIER ET SPECTACLES DE MARIONNETTES Ispagnac a été mis à jour le 2026-08-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes