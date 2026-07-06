MA FRÈRE Le Plo Ispagnac
vendredi 14 août 2026 · Le Plo · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
MA FRÈRE
Le Plo CCAS Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Projection du film Ma frère de Lise Akoka et Romane Gueret.
Projection du film Ma frère de Lise Akoka et Romane Gueret.
Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. .
Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35
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English :
Screening of the film Ma fr%E8re by Lise Akoka and Romane Gueret.
L’événement MA FRÈRE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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