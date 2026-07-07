Informations pratiques

Ispagnac

CINÉCO SAUVAGE

Salle multimédia Ispagnac Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)

Projection du film SAUVAGE de Camille PONSIN Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

Salle multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 1h41min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)

L’événement CINÉCO SAUVAGE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes