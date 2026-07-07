CINÉCO SAUVAGE Ispagnac
vendredi 21 août 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
CINÉCO SAUVAGE
Salle multimédia Ispagnac Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film SAUVAGE de Camille PONSIN Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
Salle multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 1h41min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)
L’événement CINÉCO SAUVAGE Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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