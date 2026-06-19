CONCERT LE PETIT DUO Ispagnac
CONCERT LE PETIT DUO Ispagnac jeudi 20 août 2026.
Ispagnac
CONCERT LE PETIT DUO
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Concert pop rock du Petit Duo au camping du Pré Morjal.
Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo au Camping Le Pré Morjal à Ispagnac.
Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois.
Restauration possible sur place, sur réservation. .
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57
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English :
Pop-rock concert by Le Petit Duo at the Pr%E9 Morjal campground.
L’événement CONCERT LE PETIT DUO Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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