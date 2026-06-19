UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT LE PETIT DUO Ispagnac

CONCERT LE PETIT DUO Ispagnac

CONCERT LE PETIT DUO Ispagnac jeudi 20 août 2026.

Adresse
Camping du Pré Morjal, Route du Beldou
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Tarif
Gratuit Adulte

Ispagnac

CONCERT LE PETIT DUO

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Concert pop rock du Petit Duo au camping du Pré Morjal.
Venez assister au concert du groupe Le Petit Duo au Camping Le Pré Morjal à Ispagnac.
Les guitares et les voix d’Antho et Caro composent ce duo acoustique de reprises Folk / Pop / Rock / Variétés, de ce groupe floracois.

Restauration possible sur place, sur réservation.   .

Camping du Pré Morjal, Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 45 43 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pop-rock concert by Le Petit Duo at the Pr%E9 Morjal campground.

L’événement CONCERT LE PETIT DUO Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Ispagnac (Lozère)