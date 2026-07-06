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QUATUOR SIMON Le Plo Ispagnac

samedi 22 août 2026 · Le Plo · Ispagnac

QUATUOR SIMON Le Plo Ispagnac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Le Plo
Adresse
CCAS
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Ispagnac

QUATUOR SIMON

Le Plo CCAS Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

La qualité musicale du quatuor SIMON a été reconnue par le Conservatoire Supérieur de Paris nommé premier à l’unanimité au concours du cycle de perfectionnement.
La qualité musicale du quatuor SIMON a été reconnue par le Conservatoire Supérieur de Paris nommé premier à l’unanimité au concours du cycle de perfectionnement.
Jérôme SIMON 1er violon
Bertrand AIMAR 2e violon
Nicolas GALIERE alto
Maud SIMON violoncelle   .

Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35 

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English :

The musical quality of the SIMON Quartet has been recognized by the Conservatoire Supérieur de Paris, which unanimously named it first place in the advanced studies competition.

L’événement QUATUOR SIMON Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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