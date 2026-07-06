QUATUOR SIMON Le Plo Ispagnac

Informations pratiques

Ispagnac

QUATUOR SIMON

Le Plo CCAS Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La qualité musicale du quatuor SIMON a été reconnue par le Conservatoire Supérieur de Paris nommé premier à l’unanimité au concours du cycle de perfectionnement.

La qualité musicale du quatuor SIMON a été reconnue par le Conservatoire Supérieur de Paris nommé premier à l’unanimité au concours du cycle de perfectionnement.

Jérôme SIMON 1er violon

Bertrand AIMAR 2e violon

Nicolas GALIERE alto

Maud SIMON violoncelle .

Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35

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English :

The musical quality of the SIMON Quartet has been recognized by the Conservatoire Supérieur de Paris, which unanimously named it first place in the advanced studies competition.

L’événement QUATUOR SIMON Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes