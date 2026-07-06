QUATUOR SIMON Le Plo Ispagnac
samedi 22 août 2026 · Le Plo · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
QUATUOR SIMON
Le Plo CCAS Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La qualité musicale du quatuor SIMON a été reconnue par le Conservatoire Supérieur de Paris nommé premier à l’unanimité au concours du cycle de perfectionnement.
La qualité musicale du quatuor SIMON a été reconnue par le Conservatoire Supérieur de Paris nommé premier à l’unanimité au concours du cycle de perfectionnement.
Jérôme SIMON 1er violon
Bertrand AIMAR 2e violon
Nicolas GALIERE alto
Maud SIMON violoncelle .
Le Plo CCAS Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35
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English :
The musical quality of the SIMON Quartet has been recognized by the Conservatoire Supérieur de Paris, which unanimously named it first place in the advanced studies competition.
L’événement QUATUOR SIMON Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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